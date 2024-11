POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Grafschaft-Esch

Am Samstag, 09.11.2024 kam es in der Zeit von 17:00 - 21:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in Grafschaft-Esch.

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Südallee zum rückwärtigen Bereich des Anwesens und drangen gewaltsam in das Haus ein. Bei Rückkehr stellten die Bewohner sodann fest, dass die Räume nach Wertgegenständen durchsucht wurden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe, wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Insbesondere von Interesse sind Angaben zu Fahrzeugen, welche ortsfremd sind.

Hinweise bitte an die Polizei Ahrweiler oder die Kriminalpolizei in Remagen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

pibadneuenahr@polizei.rlp.de



Telefon: 02641-974-0 oder 02642/9382-0 (RK Remagen)



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell