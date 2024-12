POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Glees

Am Dienstag, den 03.12.2024, in der Zeit von 17:00-1800 Uhr, kam es in der Ortschaft Glees im Bereich der Straße Zisser Berg zu einem Wohnungseinbruch.



Der Polizei liegen Hinweise vor, dass sich die Täter über die rückwärtigen Felder mit einem Fahrzeug dem Wohngebiet näherten und sich gewaltsam Zutritt in das Haus verschafften.

Anschließend dürften sich die Täter über Wirtschaftswege in Richtung Raststätte Brohltal Ost entfernt haben.

Einen Teil der Beute entsorgten die Täter am Wegesrand.

Die Kripo bittet nun um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweise werden unter der Tel.: 02651-8010 entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Kriminalinspektion Mayen

Pressestelle



Telefon: 02651-801-302



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell