POL-PDMY: Wohnhausbrand

Am 06.11.2024, um 17:42 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Mayen durch die Integrierte Leitstelle Koblenz über einen Brand in einem Wohnhaus informiert.

Eine Person sollte sich noch in dem Wohnhaus befinden. Beim Eintreffen war das Feuer durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr Polch bereits gelöscht. Die drei Bewohner hatten das Haus verlassen und waren unverletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Das Anwesen ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Feuerwehr Polch war mit 25 Feuerwehrleuten, so wie einem RTW des DRK vor Ort.



Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei Mayen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



