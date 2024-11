POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht durch Lkw - Zeugen gesucht

Mayen, Koblenzer Straße (ots) - Am 06.11.2024, um 15:22 Uhr, wurde der Polizei Mayen eine Verkehrsunfallflucht an der Ecke Koblenzer Straße / Im Trinnel gemeldet.

Hierbei sei ein LKW aus Richtung Habsburgring kommend, entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung in die Koblenzer Straße eingefahren, und sei beim Abbiegen nach links in den Ettringer Weg mit dem Vorbau des dortigen Gebäudes zusammengestoßen. Hierbei entstand Sachschaden an dem betroffenen Haus. Der LKW verlies die Örtlichkeit im Anschluss über den Ettringer Weg in unbekannte Richtung, ohne sich um den hinterlassenen Schaden zu kümmern. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



