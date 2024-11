POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht an der Anschlussstelle Mayen

Am Montag, den 28.10.2024, kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Mayen der A 48. Eine Frau fuhr mit ihrem PKW aus Richtung Koblenz kommend von der A 48 ab, um nach rechts auf der B 262 in Richtung Mayen weiterzufahren.