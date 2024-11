POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Bermel, L 96 (ots) - Am 08.10.2024, befuhr gegen 13:50 Uhr, ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Vordereifel, mit einem Pkw, VW-Lupo, die L96 in Fahrtrichtung Monreal.

Ausgangs einer Rechtskurve verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben kollidierte er mit einem Erdwall, so dass sich das Kfz überschlug und auf dem Dach zum Erliegen kam. Bei dem Unfallhergang verletzte sich der Fahrzeugführer leicht und konnte sich selbständig aus dem PKW befreien. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit Fahrers ergaben sich Hinweise auf drogentypische Auffälligkeiten. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin und Cannabis. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und im Krankenhaus Mayen erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Beschuldigte muss mit einem längeren Entzug seiner Fahrerlaubnis und einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.



