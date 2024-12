POL-PDMY: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am 18.12.2024 wurde der Polizeiinspektion Mayen gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung K 21/K93 gemeldet.



Ein 54jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die K 21 aus Richtung Ettringen kommend und wollte an der Einmündung zur K93 nach links in Richtung Kottenheim abbiegen. Hierbei übersah er den aus Richtung Kottenheim kommenden PKW. Beide Fahrzeuge waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit. Der 60jährige Fahrzeugführer des anderen unfallbeteiligten PKWs wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt.



