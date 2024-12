POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Verletzten zwischen Linienbus (Schulfahrt) und Traktor in Heimersheim

Ehlinger Straße 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler OT Heimersheim (ots) - Am 09.12.2024 ereignete sich um 13:15 im Einmündungsbereich der Ehlinger Straße / Kloster-Prüm-Straße in Bad Neuenahr-Ahrweiler OT Heimersheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem vollbesetzten Linienbus (Schulfahrt).





Der Wartepflichtige Linienbus missachtete im Einmündungsbereich die Vorfahrt des von links kommenden Traktors, woraufhin es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Linienbus und der am Traktor befindlichen Schaufel kam.

Acht der im Bus mitgefahrenen Kinder wurden durch das Bremsmanöver leichtverletzt.

Am Linienbus entstand geringfügiger Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Eine weitere ärztliche Versorgung der verletzten Kinder war nicht erforderlich. Diese wurden durch ihre Erziehungsberechtigten an der Unfallstelle abgeholt. Eine Sperrung der Ehlinger Straße während der Unfallaufnahme war nicht erforderlich.



