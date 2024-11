POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Nachtragsmeldung

Am 05.10.2024 gegen 16:20 Uhr befuhr ein Pkw, besetzt mit 5 Personen, die L98 von Monreal in Fahrtrichtung Kaisersesch.

Zum gleichen Zeitpunkt beabsichtigte eine landwirtschaftliche Zugmaschine, von einem Weg Höhe Polcherholz, auf die L98 einzufahren. Dabei übersah der Fahrzeugführer den bevorrechtigten Pkw. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Pkw wurde dadurch abgewiesen und kippte auf die Seite. Im Einsatz befanden sich Kräfte der Polizei Mayen, Rettungsdienst, div. Feuerwehren und Straßenmeisterei.

Zwei Personen wurden bei dem Unfall leichtverletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Die L98 war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme vollgesperrt.

Ein grüner SUV soll sich zeitnah an der Unfallstelle befunden haben. Die Insassen werden gebeten sich als Zeugen bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.



