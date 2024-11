POL-PDMY: Verkehrsunfall aufgrund Straßenglätte

Am 22.11.20254 gegen 22:45 Uhr kam es auf der L82 in der Gemarkung Gering zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Der Fahrzeugführer eines Pkw befuhr die L82 in Fahrtrichtung Kollig. In einer Linkskurve verlor er, aufgrund eisglatter Fahrbahn, die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Es entstand lediglich Sachschaden, verletzt wurde niemand.



