POL-PDMY: Verkehrskontrolle - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am 16.11.2024 gegen 18 Uhr wurde im Rahmen einer Streifenfahrt, zwischen den Ortschaften Kempenich und Weibern, ein 53-jähriger Pkw Fahrer aus der Verbandsgemeinde Brohltal kontrolliert.

Während der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten Alkohol in der Atemluft des Fahrers war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Der Fahrer wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht. Es wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Hier bestätigte sich der Verdacht der Ordnungswidrigkeit. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro sowie einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten im Fahreignungsregister.



