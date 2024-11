POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und PKW

B 257 bei Kalenborn, in Höhe der Kalenborner Höhe (ots) - Am 21.11.2024, gegen 18:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 257, vor dem Hotel "Kalenborner Höhe".

Hierbei wollte die 80-jährige ortsansässige Fußgängerin von dem Hotel aus die Fahrbahn queren, um zu dem gegenüberliegenden Parkplatz zu gelangen. Dabei wurde sie vom einem 57-jährigen PKW-Fahrer erfasst. Durch diesen Zusammenstoß verletzte sich die Fußgängerin schwer.

Durch den eintreffenden Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Hier erlag sie mehrere Stunden später ihren Verletzungen. Durch die Unfallaufnahme war die B257 ca. 1 Stunde gesperrt. Weitere Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.



