POL-PDMY: Pressemeldung der Polizeiinspektion Mayen für das Wochenende vom 29.11.-01-12.2024

In 4 Fällen kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildtier.

In einem Fall entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallstelle, konnte aber später durch intensive Recherchen ermittelt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell