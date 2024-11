POL-PDMY: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der B 257

Der Fahrzeugführer des unfallverursachenden Fahrzeugs kam in Fahrtrichtung Kalenborn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW.



Aufgrund dieses Zusammenstoßes konnte ein drittes Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig bremsen und war somit ebenfalls am Unfall beteiligt.



Die Fahrzeuge standen nach dem Unfallgeschehen zum Teil quer auf der Fahrbahn, kamen im angrenzenden Graben zum Stillstand oder überschlugen sich in der Folge.



Es entstand insgesamt hoher Sachschaden. Dieser kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.



Beteiligte Personen wurden, glücklicherweise, lediglich leicht verletzt.



Ein großes Aufgebot an Rettungskräften sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um die verletzten Personen.



Die Bundesstraße bleibt vorerst weiter gesperrt, da der Abtransport der Fahrzeuge und Aufräumarbeiten noch nicht gänzlich abgeschlossen sind.



Weitere Angaben können derzeit nicht erlangt werden. Die abschließenden Ermittlungen dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Ahrweiler



Telefon: 02641-974-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell