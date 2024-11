POL-PDMY: Längere Sperrung der B9 nach zwei schweren Verkehrsunfällen

Demnach befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw die B9 und übersah einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Traktor. Nahezu ungebremst fuhr der Pkw auf den Traktor auf, so dass dieser auf die Seite stürzte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, der Traktorfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer des Pkw Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins waren die weiteren Folgen.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und die aufwändige Bergung der verunfallten Fahrzeuge musste die B9 in Fahrtrichtung Koblenz bis 22:35 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde vor dem Hochkreisel abgeleitet, Fahrzeug im Stau konnten teilweise zurückgeführt werden. Ab der Auffahrt Sinzig-Königsfeld war ein Befahren der B9 in Richtung Süden wieder möglich.

Noch während der Unfallaufnahme und beginnenden Bergung wurde gegen 19:30 Uhr ein weiterer schwerer Unfall auf der B9, wieder in Fahrtrichtung Koblenz, gemeldet. Im Bereich der Bahnüberführung (S-Kurve) zwischen Sinzig und Bad Breisig war der Fahrer eines Pkws ins Schleudern gekommen und im Kurvenbereich in die Mittelschutzplanke geprallt. Hierbei wurde der Fahrer des Pkws schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wer-den. Die Mittelschutzplanke wurde aus der Befestigung gerissen und ragte teilweise in die Gegenfahrbahn, ein weiterer Pkw wurde durch Trümmerteile beschädigt. Auch hier musste die Richtungsfahrbahn Koblenz bis ca. 21:00 Uhr gesperrt werden, danach konnte der Verkehr die Unfallstelle einspurig passieren. Der unfallbeteiligte Pkw erlitt auch hier einen Totalschaden.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehren aus Sinzig und Bad Bodendorf, sowie die Straßenmeisterei Sinzig im Einsatz.



