POL-PDMY: Illegale Müllentsorgung - Zeugen gesucht

Bereits am 30.11.2024 kam auf einem Feldweg zwischen Ochtendung und Bassenheim zu einer Entsorgung von 20 alten Autoreifen.



Am 02.12.2024 wurden in Monreal an der L 98, an dem dortigen Wanderparkplatz, auf eine Fläche von ca. 9 Quadratmeter mehrere Säcke Hausmüll, Türen, alte Werkzeuge, Reifen, Drucker und Bauschutt entsorgt.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



