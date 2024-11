POL-PDMY: Geschwindigkeitsüberwachung auf der B 257 - Zahlreiche Verstöße festgestellt

Aufgrund mehrerer Bürgerbeschwerden wurde seitens der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie weiteren Unterstützungskräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik am Montag, den 14.10.2024, in der Zeit zwischen ca. 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr, eine Geschwindigkeitsmessung auf der B 257, zwischen dem Ditschhardt-Tunnel und der Einmündung Roßberg in Altenahr durchgeführt.