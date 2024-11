POL-PDMY: Erster Schnee in der Eifel

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 258 im Bereich Nürburgring Am Mittwoch den 20.11.2024 um 15:42 Uhr wurde die Polizeiinspektion Adenau über einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der B 258 in Höhe der Einmündung zur L 93, Gemarkung 53520 Nürburg, informiert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Ahrweiler mit seinem PKW die B 258 von Nürburg kommend in Fahrtrichtung Wiesemscheid. Ausgangs einer Rechtskurve verlor dieser auf winterglatter und schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Er kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die beiden beteiligten Fahrzeugführer erlitten bei dem Verkehrsunfall leichte bis schwere Verletzungen. Neben Kräften der Polizeiinspektion Adenau war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug, sowie Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften im Einsatz.



Im Laufe des Nachmittags ereigneten sich zwei weitere Verkehrsunfälle aufgrund der winterlichen Verhältnisse. Hierbei blieb es glücklicherweise nur bei Sachschäden. Im Bereich des Nürburgrings sind zahlreiche LKW aufgrund schneebedeckter Fahrbahn liegengeblieben und konnten ihre Weiterfahrt vorerst nicht fortsetzen. Durch den Einsatz von Streufahrzeugen der Straßenmeisterei konnten alle LKW ihre Fahrt zeitnah fortführen.

Ein LKW geriet auf der K72 aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn in den Graben und musste durch einen Abschleppdienst herausgezogen werden.



