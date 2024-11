POL-PDMY: Diebstahl von Stromkabel auf Baustelle

In der Nacht vom 28.10.2024 auf den 29.10.2024 kam es durch bislang unbekannte Täter zu einem Diebstahl von etwa 300 Meter Stromkabel auf einer frei zugänglichen Baustelle im Bereich des Campingplatzes in der Brückenstraße.



Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.



Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte mit der Polizeidienststelle Bad Neuenahr-Ahrweiler in Verbindung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Pressestelle



Telefon: 02641-974-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell