POL-PDMY: Diebstahl von Fallrohren

Der Diebstahl wurde am 05.11.2024, gegen 16:00 Uhr festgestellt. Die Schutzhütte befindet sich neben der Schützenhalle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000.- EUR.



Zeugen die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemachten haben, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



