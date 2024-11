PKW-Diebstahl und PKW-Aufbruch

Ein unbekannter Täter entwendete am frühen Morgen des 23.10.24 in Cochem, Kapellenstraße einen Firmenwagen, Mercedes, silber, Modell Cito mit der Firmenaufschrift "Marx".

Im Zusammenhang dürfte ein PKW-Aufbruch stehen, der sich in der Bergstraße in Cochem in der gleichen Nacht ereignet hat. Hier hatte der Täter eine Seitenscheibe eines geparkten PKW eingeschlagen, weil er Wertsachen stehlen wollte.

Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Moselstraße 31

56812 Cochem

02671-984-0

picochem@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell