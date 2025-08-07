Alle Fahrzeuginsassen konnten den PKW rechtzeitig und unverletzt verlassen. Das Fahrzeug konnte seitens der Feuerwehr Mayen abgelöscht werden. Aufgrund der im Nachgang der Löscharbeiten erforderlichen Reinigungsmaßnahmen bleibt die B262 FR Mayen, von der BAB 48 kommend, voraussichtlich bis Mitternacht gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
PKW Brand auf der B262
Alle Fahrzeuginsassen konnten den PKW rechtzeitig und unverletzt verlassen. Das Fahrzeug konnte seitens der Feuerwehr Mayen abgelöscht werden. Aufgrund der im Nachgang der Löscharbeiten erforderlichen Reinigungsmaßnahmen bleibt die B262 FR Mayen, von der BAB 48 kommend, voraussichtlich bis Mitternacht gesperrt.