PKW Brand auf der B262

Auf der B262 im Bereich der Anschlussstelle Mayen / BAB 48 kam es am 07.08.25 gegen 19:46 Uhr zu einem PKW-Brand. Der mit vier Personen besetzte PKW geriet aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand.

Alle Fahrzeuginsassen konnten den PKW rechtzeitig und unverletzt verlassen. Das Fahrzeug konnte seitens der Feuerwehr Mayen abgelöscht werden. Aufgrund der im Nachgang der Löscharbeiten erforderlichen Reinigungsmaßnahmen bleibt die B262 FR Mayen, von der BAB 48 kommend, voraussichtlich bis Mitternacht gesperrt.



