Nach Hundebiss im Krankenhaus

Am Dienstag, den 17.12.2024, gegen 21:30 Uhr ging die Geschädigte mit ihrer Tochter in der Lindenstraße spazieren.



Dort kam den beiden Personen ein bislang unbekannter Hundehalter mit seinem Hund entgegen.

Der Hund biss die Geschädigte unvermittelt in den linken Oberarm und der Hundehalter entfernte sich mit seinem Hund in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte wurde nicht unerheblich verletzt und begab sich anschließend in ärztliche Behandlung.



Die Polizei bittet den Hundehalter oder Zeugen, die nähere Angaben zum Hund oder zum Hundehalter machen können, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.



