Zettingen
Motorradunfall, Zeuge gesucht
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Samstag, 23. Mai 2026, gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 24 Jahre alter Motorradfahrer die L109 aus Richtung Gamlen in Richtung Hambuch.

In einer Rechtskurve überholte er ein Wohnmobil. Dabei übersah der Zweiradfahrer einen entgegenkommenden PKW und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer überschlug sich und landete im Feld. Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am entgegenkommenden Fahrzeug und am Motorrad entstand Sachschaden.
Im Einsatz war das DRK die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei Cochem.

Direkt nach dem Unfall soll ein Verkehrsteilnehmer seine Hilfe angeboten haben. Dieser könnte den Unfall beobachtet haben. Er wird gebeten sich bei der Polizei Cochem, 02671 9840 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
PHK Heiko Steuer

Telefon: 02671 9840


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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