Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht vom 18.12.2024

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Am Heidenpost 2 (ots) - Am 18.12.2024 ereignete sich im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 15:10 Uhr ein Verkehrsunfall in Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Straße Am Heidenpost Höhe Hausnummer 2. Hier beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einen geparkten Pkw am Fahrbahnrand.

Hier beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einen geparkten Pkw am Fahrbahnrand. Nach dem Unfall verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallörtlichkeit.

Wer Hinweise hinsichtlich des unfallverursachenden Fahrzeugs geben kann meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler unter der Telefonnummer 02641-9740.



