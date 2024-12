Häusliche Gewalt durch Taser beendet

Am 24.12.2024, gegen 19:40 Uhr, kam es in Büchel zu häuslicher Gewalt.

Ein 37 Jahre alter, offensichtlich stark alkoholisierter Mann, schlug auf seine 37 Jahre alte Ehefrau, ebenfalls alkoholisiert, ein. Bei Eintreffen der alarmierten Streife musste der Angreifer sofort mittels Distanz-Elektroimpulsgerät (sog. Taser) von weiteren Handlungen gegen seine Frau abgehalten werden. Anschließend wurde er festgenommen.

Anwesende Kinder (15 Jahre / 10 Jahre / 5 Jahre) wurden von Bekannten in Obhut genommen.

Die Geschädigte erlitt schwere Gesichtsverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Angreifer ins Gewahrsam eingeliefert.

Im Einsatz war das DRK und die Polizei Cochem.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Pressestelle

PHK Heiko Steuer



Telefon: 02671 9840



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell