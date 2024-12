Fahrzeug fährt gegen Baum und Pkw - zwei Personen verletzt

Am 15.12.2024, befuhr gegen 21:20 Uhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit einem PKW, VW-Golf, die Ostbahnhofstraße aus Richtung Bahnhof kommend, in Fahrtrichtung Koblenzer Straße.

In Höhe der Einmündung zur Goethestraße, im Bereich einer Rechtskurve, kam der verkehrstüchtige Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum und einem am linken Fahrbahnrand geparkten PKW, VW-Touarek. Der Aufprall war so heftig, dass die Airbags im Fahrzeug auslösten. Beim Unfallhergang wurde der Fahrzeugführer und sein 19-jähriger Beifahrer leicht verletzt, welcher zur Abklärung durch das DRK ins Krankenhaus Mayen gebracht wurde. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 27000.- EUR. Der Fahrer räumte an der Unfallstelle ein in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein. Der Führerschein des Pkw-Führers wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



