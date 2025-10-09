Seit dem 29.04.25 wurden die alten Rufnummern abgeschaltet. Die Polizei möchte nochmals darauf hinweisen, dass die Dienststelle für die Bürgerinnen und Bürger über die neue Koblenzer Amtsleitung 0261 103 57399 erreichbar ist. Die neue FAX-Nummer lautet 0261 103 57359.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon: 0261 103 57399
E-Mail: pibadneuenahr@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Erneuter Hinweis zur geänderten telefonischen Erreichbarkeit der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
Seit dem 29.04.25 wurden die alten Rufnummern abgeschaltet. Die Polizei möchte nochmals darauf hinweisen, dass die Dienststelle für die Bürgerinnen und Bürger über die neue Koblenzer Amtsleitung 0261 103 57399 erreichbar ist. Die neue FAX-Nummer lautet 0261 103 57359.