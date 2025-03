Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Kindergarten Abenteuerland in Mayen/Alzheim

Am 19.03.2025 gegen 12:24 Uhr wurden die Rettungskräfte zum Kindergarten Abenteuerland in Mayen-Alzheim alarmiert.

Gemeldet wurde eine unklare Rauchentwicklung und die Auslösung von Rauchmeldern.

Durch das Kindergartenpersonal wurde bereits eine professionelle Räumung der Räumlichkeiten sichergestellt. Durch Feuerwehr und Polizei konnte der Grund der Rauchentwicklung schnell festgestellt werden. Im Heizungsraum kam es wohl zu einer Wasserdampfentwicklung, die den Rauchmelder auslöste. Grund war ein Defekt an der Heizungsanalage, der durch den hinzugerufenen Schornsteinfeger behoben werden konnte. Anschließend konnten die Kinder wieder zurück in die Einrichtung.



Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Kinder.



Hat der Kindergarten Abenteuerland heute für die Kinder unfreiwillig seinem Namen alle Ehre gemacht.



