Einbruchdiebstahl in Autohaus - Sieben Sätze Kompletträder und Gartengeräte entwendet

In der Nacht von Mittwoch 12.02.2025, 23:44 Uhr bis Donnerstag, 13.02.2025, 07:00 Uhr sind unbekannte Täter über ein Seitentor auf das Glände eines großen Autohauses in Cochem- Brauheck eingedrungen.

Auf dem Gelände wurden anschließend sieben Sätze Kompletträder (Reifen auf Felgen aufgezogen), ein Laubbläser und eine Gartenschere entwendet.

Zum Abtransport des Diebesgutes wurde vermutlich ein dunkler Kombi- PKW genutzt. Auf Grund der Masse der Ware mussten die Täter wahrscheinlich mindestens zweimal in der Nacht das Firmengelände aufgesucht haben.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem, Tel.: 02671- 9840



Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell