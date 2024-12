Einbruch in zwei Firmen in Ulmen

Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 11. auf den 12.12.24 in Ulmen, Gewerbegebiet, Am Weiher in zwei Firmen ein.

Die Täter drangen in einen Steinmetzbetrieb ein und entwendeten hieraus zahlreiche Grabschmuckutensilien wie Kreuze, Leuchten die aus Kupfer, Messing oder Edelstahl bestanden. Zielrichtung der Täter dürfte wohl sein, diese Gegenstände als Altmetall bei Metallentsorgern in Geld umzusetzen. Der Schaden beläuft sich hier auf mehrere tausend Euro.



Die gleichen Täter brachen in den gegenüberliegenden Betrieb eines Transportunternehmens ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchwühlten den Büroraum nach Geld bzw. Wertsachen. Es wurde ein hochwertiger Kaffeevollautomat, ein DAB-Radio und Alkohol gestohlen.

Wer hat zu fraglichen Zeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich Ulmen beobachtet. Hinweise bitte an die Polizei Cochem oder die KI Mayen.



