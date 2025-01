Diebstahl von Magnettafeln der Karnevalsgesellschaft "Alte Grosse" - Zeugen gesucht

Wie der Polizei Mayen erst gestern angezeigt wurde, kam es während der letzten "Zugsitzung" im Mayener Rathaus am Mittwoch, den 15.01.2025, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr, zu einem Diebstahl von zwei Magnettafeln der Karnevalsgesellschaft der "Alten Grosse".

Die Tafeln waren auf den Türen eines Pkw, Mercedes-Geländewagens, der in einer Parkbucht von dem Verwaltungsgebäude der Stadt Mayen abgestellt war, angebracht gewesen. Die Polizei weist darauf hin, dass die Magnettafeln bisher einmalig sind und jederzeit identifiziert werden können, zudem kann ein Täter an gestohlenen Gegenständen niemals Eigentum erlangen.



Zeugen die Hinweise auf die Tat oder zum Verbleib der Magnettafeln des Karnevalsvereins "Alte Grosse" machen können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





