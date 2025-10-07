Die bislang unbekannten Täter schalteten gezielt eine Überwachungskamera aus und bohrten den Automaten auf. Anschließend entnahmen die Täter die Bargeldeinnahmen. Die Diebe hinterließen an dem Automaten einen hohen Sachschaden, der unverhältnismäßig höher war als die Tatbeute.
Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Sachzusammenhang hatten, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Aufbruch eines Metzgereiautomaten - Zeugen gesucht
