Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Die vermeintlichen Polizisten der

Polizeiinspektion Cochem gaben in allen Fällen an, dass am Abend

ein größerer Raub/Einbruch bevorstehe. Es seien bereits Täter gefasst

worden, jedoch seien einige noch auf der Flucht.

Die Polizei in Cochem möchte sensibilisieren: Es kam derzeit zu

keinem Raub/Einbruch im Bereich Leienkaul/Schmitt. Auch ruft die Polizei nicht an und möchte wissen, ob sich Wertgegenstände zu Hause befinden.

Bitte beenden Sie solche Telefonate und informieren Sie die örtliche Polizeiinspektion.



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671/9840





