So erkennen Sie ähnlich leicht wie bei einem Blick auf die Uhr, wann Ihr Auto zur Hauptuntersuchung (HU) muss - und warum ein überzogener Prüftermin teuer werden kann.

München (dpa/tmn) – Wer jetzt noch mit einer HU-Plakette in Blau am hinteren Nummernschild fährt, sollte schnell einen Termin für die Hauptuntersuchung (HU) des Autos machen. Wann die nächste HU fällig ist, steht mit Monat und Jahr nämlich nicht nur in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein). Auch die Farbe der Plakette weist auf den fälligen Pflichtcheck hin. Und prangt da noch eine blaue Plakette, ist jetzt Tempo angesagt.

Denn dann ist der Termin im Jahr 2026 fällig – oder war es schlimmstenfalls schon. Denn je nach individuell geltendem Monat könnte man die Frist auch schon gerissen haben. Aber wie liest man die Plakette?

Wer im Verlauf des Jahres 2026 zur HU musste oder noch muss, trägt eine Plakette in Blau am Nummernschild. Dann folgen als nächstes Gelb (2027), Braun (2028), Rosa (2029) und Grün (2030).

Es werden für die Plakette insgesamt nur sechs Farben genutzt, die sich über die Jahre abwechseln, so der ADAC. Der Prüftermin 2031 wird mit Orange angezeigt – und einer im Jahr 2032 wäre dann wieder in Blau.

Die Plakette wie eine Uhr lesen – auch aus der Distanz

Die Jahreszahl der Fälligkeit ist auch immer als zweistellige Zahl in der Mitte der Plakette abzulesen – «27» steht also für «2027». Durch zusätzliche Balken und gegen den Uhrzeigersinn angeordnete Zahlen von «1» bis «12» lässt sich die Plakette ähnlich dem Ziffernblatt einer Uhr lesen. Sie ist stets so aufgeklebt, dass auf der 12-Uhr-Position die Zahl für den Monat der Fälligkeit oben steht. Eine «11» weist also beispielsweise auf den November hin.

Damit die Plaketten bei Kontrollen auch aus gewisser Distanz erkennbar sind, gibt es zwei schwarze Felder, die fest auf der Ziffer «12» einen Balken bilden. Und dann funktioniert es wie folgt: Weil der jeweilige Prüfungsmonat oben auf 12-Uhr steht, ändert sich durch die dafür jeweils nötige Drehung die Stellung des Balkens. Dieser gibt dann wie ein Stundenzeiger einer Uhr den fälligen Monat an. Beispiel: Ist die «11» oben, wurde die Plakette so gedreht, dass der Balken auf der 11-Uhr-Position steht – im November ist also die HU fällig.

Termin versäumt? Bußgelder und Punkte bringen

Der Termin ist spätestens am letzten Tag des Monats durchzuführen, der durch die 12-Uhr-Position auf der HU-Plakette angezeigt wird. Wer sich nicht daran hält, begeht bereits eine Ordnungswidrigkeit.

Diese kann bei Autos, Motorrädern und leichten Anhängern regelmäßig mit Verwarngeldern ab 15 Euro sanktioniert werden, wenn der Termin zum Zeitpunkt einer Verkehrskontrolle um mehr als zwei Monate überzogen wurde. Bei vier bis acht Monaten werden 25 Euro daraus.

Und bei mehr als acht Monaten sind 60 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg fällig. Zum Bußgeld kommen auch noch Bearbeitungsgebühren.

Auch die Kosten der HU können sich erhöhen

Bringt man das Auto aber einfach nur zu spät zu einer Prüforganisation, braucht man dort keine Angst vor einem Bußgeld haben, so der ADAC auf seiner Internetseite. Allerdings: ab zwei Monaten Überzug ist auch eine vertiefende Untersuchung beim Auto vorgeschrieben. Diese «Ergänzungsuntersuchung» erhöht die Kosten der HU um 20 Prozent.

Wichtig: Der Zeitpunkt der bestandenen HU-Vorstellung ist relevant für die frischen zwei Jahre «TÜV» – eine Rückdatierung auf den verstrichenen Termin findet nicht statt. Allerdings bekommen Überpünktliche auch keinen Bonus. Wer etwa vor Verstreichen der Frist vorstellig wird, etwa um ein Auto mit frischer HU verkaufen zu können, bekommt die neue Plakette ebenfalls nur ab dem Zeitpunkt der bestandenen Vorstellung.