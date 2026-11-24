Ob personalisierte Ware, digitale Inhalte oder Tickets: Für manche Onlinekäufe gilt das 14-tägige Widerrufsrecht nicht. Worauf Schnäppchenjäger vor der Bestellung achten sollten.

Kiel/Kehl (dpa/tmn) – Die Rabatttage rund um den Black Friday locken jedes Jahr mit (vermeintlichen) Schnäppchen. Ob Technik, Mode, Kosmetik oder Möbel – viele nutzen die Aktionstage, um sich langgehegte Wünsche zu erfüllen oder spontan bei günstigen Angeboten zuzuschlagen.

Doch Vorsicht: Nicht jeder Onlinekauf lässt sich im Nachhinein einfach rückgängig machen. Zwar gilt beim Onlineshopping grundsätzlich ein 14-tägiges Widerrufsrecht, allerdings gelten gesetzliche Ausnahmen. Bei bestimmten Produkten kann es deshalb passieren, dass Händler eine Rücknahme verweigern, falls der Artikel nicht gefällt, nicht passt oder die Erwartungen schlicht nicht erfüllt.

Wer an Black Friday unüberlegt zuschlägt, riskiert also, auf seinem möglichen Schnäppchen sitzenzubleiben. «Verbraucher müssen allerdings klar und deutlich, und zwar vor Abgabe der Bestellung, über Ausnahmen vom Widerrufsrecht informiert werden», erklärt Katrin Reinhardt von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Zwei Verbraucherschützerinnen geben einen Überblick über die relevantesten Produkte, bei denen das Widerrufsrecht eingeschränkt ist:

1. Individuell angefertigte oder personalisierte Waren

Hierunter fallen zum Beispiel:

Maßgeschneiderte Kleidung oder Möbel nach individuellen Maßen,

Fotobücher mit eigenen Bildern oder

Tassen, Shirts und andere Gegenstände mit persönlichen Aufdrucken.

Der Grund für die Ausnahme vom Widerrufsrecht: «Die Ware wurde speziell für die Bedürfnisse des Kunden hergestellt und lässt sich häufig nur schwer oder gar nicht anderweitig verkaufen», sagt Karolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Händler sollen so vor einem wirtschaftlichen Schaden geschützt werden. Allerdings muss die Ware tatsächlich nach Kundenspezifikation angefertigt worden sein. Eine bloße Auswahl aus üblichen Standardoptionen lässt das Widerrufsrecht nicht verblassen.

2. Schnell verderbliche Waren

Dazu zählen:

Frische Lebensmittel,

leicht verderbliche Feinkost sowie

bestimmte Blumen und Pflanzen.

Der Grund für die Ausnahme vom Widerrufsrecht: Die Ware kann innerhalb kurzer Zeit verderben oder das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) überschreiten. Eine Rücknahme und erneute Vermarktung ist Händlern darum regelmäßig nicht zumutbar. Wichtig ist aber, dass das Produkt tatsächlich verderblich ist oder dessen MHD schnell überschritten wird.

3. Versiegelte Hygiene- und Gesundheitsprodukte

Zu den versiegelten Hygiene- und Gesundheitsprodukten gehören etwa

Versiegelte Kosmetik,

Lippenstifte,

Zahnbürsten,

Rasierer und

bestimmte Intim- oder Hygieneartikel.

Der Grund für die Ausnahme vom Widerrufsrecht: Wird Ware versiegelt geliefert und die Versiegelung nach der Lieferung entfernt, können diese aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht mehr weiterverkauft werden. «Nicht jedes Produkt mit Körperkontakt gilt aber automatisch als Hygieneartikel», erklärt Katrin Reinhardt. «Ausgepackte Matratzen können beispielsweise grundsätzlich widerrufen werden.»

4. Untrennbar vermischte Waren

Das kann etwa

Heizöl oder

Schüttgut sein, das mit einem vorhandenen Bestand vermischt wurde.

Der Grund für die Ausnahme vom Widerrufsrecht: «Die Ware kann nach der Vermischung nicht mehr ohne Weiteres vom übrigen Bestand getrennt werden», so Karolina Wojtal.

5. Versiegelte Ton- und Videoaufnahmen sowie Computersoftware

Diese Ausnahme umfasst zum Beispiel

versiegelte Musik-CDs,

DVDs,

Blu-rays oder

Software auf einem Datenträger.

Der Grund für die Ausnahme vom Widerrufsrecht: Es soll verhindern, dass Produkte geöffnet, kopiert und anschließend zurückgegeben werden. Das Widerrufsrecht entfällt darum nur, wenn die Versiegelung wirklich entfernt wurde.

6. Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierte

Beispiele hierfür sind

Einzelne Ausgaben einer Tageszeitung,

Magazine oder

Zeitschriften.

Der Grund für die Ausnahme vom Widerrufsrecht: «Wegen ihrer Aktualitätsbezogenheit und des schnell sinkenden wirtschaftlichen Wertes ist eine Rücknahme grundsätzlich ausgeschlossen», sagt Karolina Wojtal. Ein abgeschlossenes Zeitschriften- oder Zeitungsabonnement kann allerdings innerhalb der 14-tägigen Frist widerrufen werden.

7. Digitale Inhalte, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden

Eingeschlossen sind unter anderem:

E-Books und digitale Hörbücher,

Musik- und Film-Downloads,

Software-Downloads,

digitale Spiele sowie

einzelne digitale Inhalte, die unmittelbar gestreamt werden können

Der Grund für die Ausnahme vom Widerrufsrecht: Einmal heruntergeladene Inhalte können vervielfältigt oder dauerhaft genutzt werden. Das Widerrufsrecht erlischt Karolina Wojtal zufolge aber nur, wenn Verbraucher vor dem Download eindeutig auf den Verlust hingewiesen werden, sie diesen bestätigen und das in einer entsprechenden Vertragsbestätigung nachlesen können.

8. Dienstleistungen, die zu einem bestimmten Termin oder in einem bestimmten Zeitraum erbracht und den Bereichen Freizeit oder Beherbergung zugeordnet werden

Das können zum Beispiel

Konzert- und Festivaltickets,

Eintrittskarten für Theater, Oper und Sportveranstaltungen,

Tickets für bestimmte Freizeitparks oder Veranstaltungen,

Hotelbuchungen für einen konkreten Zeitraum,

Mietwagenbuchungen für einen bestimmten Zeitraum,

bestimmte Restaurant- und Cateringbuchungen für einen festen Termin sowie

Beförderung von Waren zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten Zeitraum sein.

Der Grund für die Ausnahme vom Widerrufsrecht: Schutz für Veranstalter vor kurzfristiger Rückgabe von Tickets.