Bitter für Bayern und Nagelsmann: Pavlovic fällt länger aus

München (dpa) – Der FC Bayern München muss noch länger ohne Aleksandar Pavlovic auskommen. Der Fußball-Nationalspieler laboriert aktuell «an einem hartnäckigen Infekt», wie der Bundesliga-Tabellenführer mitteilte. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler stehe «bis auf Weiteres» nicht zur Verfügung.

Pavlovic wird den Bayern also nicht nur am Samstag (15.30 Uhr) im Ligaspiel gegen den VfL Bochum ein weiteres Mal fehlen. Sondern er wird auch das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League bei Bayer Leverkusen am kommenden Dienstag verpassen. Schon beim 3:0 im Hinspiel am Mittwoch hatte er vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann gefehlt.

Bundestrainer nominiert Italien-Kader

Auch für den DFB-Chefcoach ist es eine schlechte Nachricht. Nagelsmann nominiert in der kommenden Woche den Nationalmannschaftskader für das Nations-League-Viertelfinale gegen Italien. Die K.o.-Partien finden am 20. März in Mailand und drei Tage später in Dortmund statt. Selbst wenn Pavlovic den hartnäckigen Infekt bald überwindet, dürfte ihm dann die Fitness fehlen.

Mit der kurzen Mitteilung beendete der FC Bayern am Freitagnachmittag das öffentliche Rätselraten um Pavlovic. Trainer Vincent Kompany hatte sich am Vormittag in der Pressekonferenz zum Bochum-Spiel nicht eingehender zur Erkrankung des Nationalspielers äußern wollen.