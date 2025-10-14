Fußball Bitte hoch verlieren: WM-Qualifikation droht Kuriosum dpa 14.10.2025, 09:40 Uhr

i Österreich - San Marino Georg Hochmuth. DPA

San Marinos Fußballer erlebten in Österreich ein 0:10-Debakel. Verliert man in Rumänien im November erneut so deutlich, könnte das die WM-Chancen ironischerweise verbessern.

Bukarest (dpa) – So haben sich das die Erfinder des Qualifikations-Modus bei den großen Fußball-Verbänden FIFA und UEFA wohl nicht ausgemalt. Das vielschichtige System bei der Vorausscheidung auf dem Weg zur WM 2026 mit Gruppenphase, Playoffs und zusätzlichen Anreizen über die Nations League könnte in den kommenden Wochen den sportlichen Wettbewerb konterkarieren.







