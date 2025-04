Ostern ist das höchste religiöse Fest der Christen. Der Mainzer Bischof spricht aber auch weltliche Themen an.

Mainz (dpa) – Das Osterfest führt nach Ansicht des Mainzer Bischofs Peter Kohlgraf «in die großen Themen von Leben, Tod und Ewigkeit». Christinnen und Christen fänden dann Antworten im Glauben an Jesus Christus, den Auferstandenen, sagte Kohlgraf der Redevorlage zufolge in seiner Predigt im Dom. «Gibt das Osterfest heute Antworten auf Fragen, die sich niemand mehr stellt?», fragte der Bischof in der Feier der Osternacht.

Für ihn blieben Fragen, woher man komme und wohin man gehe, wichtig. «Und ich bin über die österlichen, hoffnungsvollen Antworten froh», betonte Kohlgraf demnach. Ostern führe zum Wesentlichen. «Nämlich zur Frage nach meinem eigenen Leben, meiner Herkunft und meiner Zukunft, nach meiner Hoffnung, die mich trägt, gerade auch in den Zeiten von Ängsten und Sorgen um den Frieden, um die Zukunft dieser Erde.»

Den Himmel auf Erden werde der Mensch nicht finden. «Dennoch leben wir anders, wenn wir aus der österlichen Hoffnung leben, wenn wir wissen, wo wir herkommen und welches Ziel vor uns steht. Wir sind ja nicht allein auf dem Weg», meinte der Bischof. Wenn Christinnen und Christen heute einen Auftrag hätten, dann den, Menschen in allen Lebensphasen nicht allein zu lassen und «Menschen der Hoffnung» zu sein. «Und auf der Suche zu bleiben nach dem verborgenen Gott, der in Christus mit uns geht», sagte Kohlgraf.