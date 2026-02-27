Ein Tennisspieler aus Argentinien hat gleich mehrmals gegen Wettbestimmungen im Tennis verstoßen. Jetzt darf er bis 2032 keine Spiele bestreiten.

London (dpa) – Der argentinische Tennisspieler Leonardo Aboian ist wegen mehrerer Wettvergehen zu einer Sperre von sechs Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Diese Entscheidung teilte die zuständige International Tennis Integrity Agency (ITIA) mit.

Der 27 Jahre alte Aboian hatte zugegeben, zwischen 2018 und 2025 mehrere seiner Einzel- und Doppel-Matches auf der ITF World Tennis Tour und auf ATP-Challenger-Ebene verschoben zu haben. Der Argentinier muss zudem 40.000 Dollar Strafe zahlen, von denen 25.000 Dollar auf Bewährung ausgesetzt wurden.

Als beste Platzierung hatte Aboian im April 2025 Platz 229 erreicht. Der Argentinier war seit dem 19. September 2025 bereits vorläufig gesperrt, der Südamerikaner darf nun bis zum 18. Juni 2032 keine Spiele bestreiten.