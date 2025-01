Bills souverän in NFL-Playoffs: Jetzt gegen Ravens

Die Buffalo Bills setzen sich in den NFL-Playoffs gegen die Broncos durch und sorgen für einen echten Leckerbissen in der nächsten Runde. Auch gegen wen der Titelverteidiger spielt, ist jetzt klar.

Buffalo (dpa) – Die Buffalo Bills haben in den NFL-Playoffs ihre Pflichtaufgabe erledigt und sich gegen die Denver Broncos durchgesetzt. Beim 31:7 gerieten die Gastgeber zwar zunächst in Rückstand, erzielten dann aber 31 Punkte in Serie und zogen souverän in die Divisional-Round ein.

Dort treffen die Bills am kommenden Wochenende in einem absehbar spektakulären Spiel auf die Baltimore Ravens. Ravens-Quarterback Lamar Jackson gilt als Favorit auf die Auszeichnung zum besten Spieler der NFL-Saison, Bills-Spielmacher Josh Allen könnte ihm als einziger den Titel streitig machen. «Das ist ein großartiges Team, ein großartiger Quarterback. Aber ich werde mir die Abwehr diese Woche intensiv anschauen», sagte Allen.

Broncos-Quarterback Bo Nix sorgte früh mit einem Pass über 43 Yards auf Troy Franklin für die Führung der Gäste und einen guten Start für Denver. Danach aber übernahm Buffalo um Quarterback Allen die Kontrolle.

Noch vor der Pause drehten die Bills die Partie und zogen nach der Halbzeit immer weiter davon. Allen hatte zwei Touchdown-Pässe und 272 Yards Raumgewinn nach Zuspielen. Dazu kamen acht Läufe über insgesamt 46 Yards, durch die Allen mehrfach kritische Situationen zum Vorteil seines Teams löste.

Titelverteidiger trifft auf die Houston Texans

Durch die Niederlage der Broncos ist zudem klar, dass die Kansas City Chiefs im anderen Playoff-Spiel der AFC gegen die Houston Texans antreten. Der Titelverteidiger um Quarterback Patrick Mahomes hatte ein Freilos in der ersten Runde, die Texans sind das am niedrigsten platzierte AFC-Team, das noch dabei ist.