Im Bildungsurlaub können sich Beschäftigte während der Arbeitszeit weiterbilden. Doch wer hat Anspruch darauf und welche Kurse sind erlaubt? Eine Übersicht über geltende Regeln und Rechte.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Wer im Job mithalten will, muss dazulernen. Neben betrieblichen Weiterbildungen, die von der Firma organisiert werden, gibt es dafür einen weiteren Weg: den Bildungsurlaub. Klingt irgendwie spaßiger – und tatsächlich haben Beschäftigte dabei auch deutlich mehr Freiheiten, was das Thema ihrer Weiterbildung angeht. Die schlechte Nachricht: Bildungsurlaub ist Ländersache – und die Regelungen deshalb kompliziert. Aber, keine Panik. Mit diesem Leitfaden finden Sie durch den Bildungsurlaubs-Dschungel.

Was versteht man unter Bildungsurlaub?

Bildungsurlaub ist eine gesetzlich geregelte Freistellung von der Arbeit, damit Beschäftigte an einer Weiterbildung teilnehmen können. Der Arbeitgeber zahlt in dieser Zeit das Gehalt weiter, die Bildungstage werden nicht vom Jahresurlaub abgezogen. Soweit das Grundprinzip – die praktische Umsetzung gestaltet sich allerdings etwas komplizierter: Weil Bildung Ländersache ist, regelt jedes Bundesland den Bildungsurlaub – manchmal auch Bildungszeit, Qualifizierungszeit oder Bildungsfreistellung genannt – auf seine Weise.

«Ein gesetzlicher Anspruch auf bezahlte Bildungsfreistellung besteht derzeit in 14 Bundesländern», sagt Patricia Threin, Juristin beim DGB Rechtsschutz. In Sachsen trete er zum 1. Januar 2027 in Kraft. Dann bleibt nur noch Bayern als einziges Bundesland ohne gesetzlichen Rechtsanspruch.

Wie viele Menschen diese Fortbildungsmöglichkeit nutzen, lässt sich nicht exakt beziffern. Schätzungen gingen von weniger als 500 000 Personen im Jahr aus, sagt Martin Noack, der für die Bertelsmann Stiftung zum Thema Weiterbildung forscht. Das entspreche gerade einmal dreieinhalb Prozent derjenigen, die theoretisch Anspruch auf das Angebot haben, und liege «weit unter dem Potenzial, das diese Form der Weiterbildung hätte», sagt Noack.

Vor allem Beschäftigte mit niedrigerer Qualifikation könnten profitieren, weil ihnen die Arbeitgeber oft nur wenig Fortbildungsangebote machten. Viele von ihnen wüssten gar nicht von ihrem Recht auf Bildungsurlaub.

Wer hat Anspruch auf Bildungsurlaub?

Im Grundsatz gilt: Wer angestellt ist, kann Bildungsurlaub beantragen. Aber auch hier gibt es nach Angaben von Patricia Threin je nach Bundesland Unterschiede in den Details. In Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland beispielsweise sind teilweise auch Beamtinnen und Beamte anspruchsberechtigt, für Auszubildende ist die Fortbildungsmöglichkeit teilweise auf Seminare zur politischen Bildung beschränkt. Außerdem gibt es meist Wartezeiten: Man muss eine gewisse Anzahl an Monaten im Unternehmen beschäftigt sein, bevor man den Antrag auf die bezahlte Bildungszeit stellen kann. Und mancherorts bestehen Ausnahmen für sehr kleine Unternehmen.

Einen Überblick über die jeweiligen Landesregelungen findet man beispielsweise auf der Webseite des Infoweb Weiterbildung, einer vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF) getragenen Weiterbildungs-Suchmaschine. Maßgeblich ist übrigens nicht der Wohnort, sondern das Bundesland, in dem sich der Arbeitsplatz befindet.

Wie lange darf der Bildungsurlaub dauern?

Meist sind bei einem Vollzeitjob fünf Tage pro Jahr das Maximum, die in einigen Bundesländern auch zu zehn Tagen binnen zwei Jahren zusammengefasst werden können. Das neue Gesetz für Sachsen sieht drei Tage pro Kalenderjahr vor. Teilzeitbeschäftigte haben oft nur einen anteiligen Anspruch, bei einer Vier-Tage-Woche sind dann beispielsweise vier Tage Weiterbildung möglich. Wird der Bildungsurlaub nicht genutzt, verfällt er.

Welche Weiterbildungen darf man besuchen?

Bildungsurlaub ist nicht ausschließlich für die berufliche Fortbildung gedacht: «Ein unmittelbarer Bezug zur ausgeübten Tätigkeit ist nicht erforderlich», sagt Patricia Threin vom DGB Rechtsschutz. Das Angebot an Kursen und Seminaren ist groß: Man kann Sprachen lernen, KI-Kenntnisse erwerben oder Strategien zur Konfliktlösung üben. Man kann die Zeit aber auch nutzen, um sich politisch weiterzubilden oder um seine Gesundheit zu stärken.

Dass viele Kurse nicht unmittelbar für den Job schulen, stößt vor allem bei Wirtschaftsvertretern immer wieder auf Kritik. Befürworter argumentieren: Wenn Beschäftigte im Bildungsurlaub etwa Strategien gegen Stress üben, wirkt sich das trotzdem unmittelbar auf ihre Leistung am Arbeitsplatz aus.

Ganz wichtig: Die Veranstaltung muss nach dem jeweiligen Landesgesetz als Bildungsurlaub anerkannt sein. Manche Länder akzeptieren nur berufliche und politische Weiterbildungen sowie Qualifizierungen für ein Ehrenamt, nicht jedoch Gesundheitskurse.

Wie finde ich den passenden Bildungsurlaub für mich?

Mit thematischen und regionalen Filtern kann man beispielsweise auf den Plattformen www.bildungsurlauber.de und www.bildungsurlaub.de nach passenden Angeboten suchen. Der Kurs muss im eigenen Bundesland anerkannt sein, er muss aber nicht dort stattfinden: Zu finden sind in den Datenbanken auch Sprach- und Studienreisen, vom Spanischkurs auf Fuerteventura bis zum Mentaltraining in Irland.

Wer lieber zu Hause lernt, kann gezielt nach Online-Angeboten suchen. Für die Kursgebühren und gegebenenfalls die Kosten für Anreise und Unterkunft muss man selbst aufkommen, der Arbeitgeber zahlt nur das Gehalt weiter, nicht die Fortbildung. Aber es gibt Fördermöglichkeiten, wiederum allerdings von Bundesland zu Bundesland in unterschiedlicher Form.

Wie beantragt man Bildungsurlaub?

Die Schritte auf dem Weg zum Bildungsurlaub lauten: Zunächst informieren, ob man überhaupt Anspruch hat, dann ein passendes Seminar suchen und den Platz eventuell unverbindlich reservieren. Gegebenenfalls Förderung beantragen. Wenn die Förderzusage vorliegt, kann man buchen – und erst dann wird der Bildungsurlaub beim Arbeitgeber offiziell beantragt, zusammen mit der Anmeldebestätigung und dem Nachweis, dass das Angebot im betreffenden Bundesland als Bildungsurlaub anerkannt ist.

Die Antragsfrist ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. «Meist beträgt sie sechs Wochen vor Beginn der Veranstaltung», sagt Patricia Threin. Der Arbeitgeber muss die Freistellung in der Regel ausdrücklich genehmigen, in einigen Bundesländern gilt es auch als Zusage, wenn es innerhalb einer bestimmten Frist keine Antwort gibt. Nach dem Seminar erhalten Beschäftigte meist eine Teilnahmebestätigung, die dann ebenfalls dem Arbeitgeber vorgelegt wird, als Nachweis, dass der Bildungsurlaub tatsächlich für die Weiterbildung genutzt wurde.

Darf der Arbeitgeber den Bildungsurlaub ablehnen?

Der gesetzliche Anspruch bedeutet nicht, dass jeder Antrag zu jedem Zeitpunkt bewilligt werden muss: Arbeitgeber können Bildungsurlaub unter bestimmten Voraussetzungen ablehnen. Dazu zählen beispielsweise in vielen Bundesländern dringende betriebliche Gründe. Als etwa, wenn die Freistellung die Organisation des Betriebs erheblich beeinträchtigen würde oder wichtige Aufgaben nicht erledigt werden könnten. Der Anspruch auf Bildungsurlaub verfällt durch die Ablehnung nicht: Für einen anderen Termin kann der Antrag erneut eingereicht werden.