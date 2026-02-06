Hommage an den «Piraten»: Emilien Jacquelin tritt in Antholz mit einem Ohrring von Marco Pantani an. Der französische Biathlet findet bewegende Worte über die verstorbene Radlegende.

Mailand (dpa) – Rührende Geste an sein verstorbenes Idol: Der französische Biathlon-Star Emilien Jacquelin wird bei den Olympischen Winterspielen in Antholz einen Ohrring der italienischen Radlegende Marco Pantani tragen. «Seine Familie hat ihn mir geliehen, damit ich hier in Italien damit laufen kann», schrieb Jacquelin in einem Post bei Instagram, auf dem der mehrfache Biathlon-Weltmeister auch mit dem Ohrring zu sehen ist.

«Marco ist derjenige, der mich dazu gebracht hat, Sport zu treiben», sagte der Franzose. «Sein Elan. Sein Charakter. Seine einsamen Ausreißversuche. Der Galibier. Der Doppelsieg Giro und Tour 1998.» Er habe einst von seinem Vater eine Videokassette über die Tour de France 1998 bekommen, berichtete der zweifache Silbermedaillengewinner von Olympia in Peking 2022. «Seitdem habe ich nie aufgehört, diesen Piraten zu bewundern.»

Pantanis Leben endete tragisch

Durch diese Leistung wurde Pantani, der wegen seines aggressiven Fahrstils und Erscheinungsbildes mit Piratentuch auf dem Kopf auch «Pirat» genannt wurde, zur Ikone des Radsports. 1999 wurde Pantani wegen eines auffälligen Dopingbefunds vom Giro d'Italia ausgeschlossen. Er beteuerte stets seine Unschuld, Untersuchungen sprachen aber eindeutig für Dopingmissbrauch.

Das Leben des Radprofis endete tragisch am 14. Februar 2004, als der Italiener mit nur 34 Jahren tot in einem Hotelzimmer in Rimini gefunden wurde. Laut der Autopsie starb Pantani an einer Überdosis Kokain.

Er habe das Glück, «die Flamme Pantanis für einige Rennen weiterleben zu lassen», sagte der 30-jährige Jacquelin, der sich in Antholz, wo die olympischen Biathlon-Wettbewerbe stattfinden, auch schon mit dem Ohrring zeigte. «Das ist meine Art, ihm Tribut zu zollen.»