Über viele Jahre und durch viele Instanzen zog sich der Prozess. Nun bekommen die deutschen Biathleten Staffel-Gold von den Olympischen Spielen 2014.

Antholz (dpa) – Mit zwölf Jahren Verspätung halten die deutschen Biathleten Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp endlich ihre Olympia-Goldmedaillen von 2014 in den Händen. Bei einer feierlichen Zeremonie in der ausverkauften Arena von Antholz erhielt das Quartett das Edelmetall vom deutschen IOC-Mitglied Michael Mronz. Gold wurde Deutschland nachträglich zugesprochen, da Russland in einem jahrelangen Verfahren wegen Dopings disqualifiziert wurde. «Das Gold fühlt sich gut an. Das glitzert mehr, als ich dachte», sagte Lesser mit der Medaille um den Hals.

Warum Deutschland auf den Goldrang rückte

Am 22. Februar 2014 hatte Schlussläufer Schempp in einem packenden Finale in Sotschi gegen Anton Schipulin um 3,5 Sekunden den Kürzeren gezogen. Doch weil dessen russischer Teamkollege Jewgeni Ustjugow später des Dopings überführt wurde und nach seiner rückwirkenden Sperre mit seinen Einsprüchen vor allen gerichtlichen Instanzen scheiterte, rückte Deutschland auf den Goldrang vor. Silber und Bronze wurden auch neu vergeben an Österreich und Norwegen.

Die IBU geht davon aus, dass die Russen im Zuge des Skandals um Staatsdoping bei den Heimspielen in Sotschi 2014 Daten im Moskauer Kontrolllabor manipuliert haben. Zudem waren bei Ustjugow Anomalien in seinem biologischen Blutpass gefunden worden.

Frankreichs Legende Martin Fourcade bekam deswegen auch nachträglich Gold von 2010 im Massenstart überreicht. Dieses Rennen hatte ursprünglich Ustjugow gewonnen.