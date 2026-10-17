Beim Loop-One-Festival im Münchner Olympiapark verpassen die deutschen Biathletinnen den Heimsieg. Janina Hettich-Walz wird beste Deutsche, ihre Teamkolleginnen haben Probleme am Schießstand.

München (dpa) – Die deutschen Biathletinnen haben bei der zweiten Auflage des Loop-One-Festivals im Münchner Olympiapark einen Heimsieg verpasst. Im Super-Sprint auf Skirollern landete Janina Hettich-Walz mit zwei Strafrunden als beste Lokalmatadorin auf dem vierten Platz. Den Sieg sicherte sich Océane Michelon aus Frankreich, die einmal daneben schoss. Dahinter folgten die beiden Schwedinnen Elvira Öberg (2 Schießfehler) und Anna Magnusson (1).

Bei den Frauen verpasste aus dem deutschen Team lediglich Johanna Puff, die wegen gesundheitlicher Probleme lange ausgefallen war, den Einzug ins Finale. Die 24-Jährige hatte am Vormittag nach zwei Schießfehlern den 28. Platz belegt. Nur die besten 15 qualifizierten sich für das Finale, in dem über fünf Runden à 1,8 Kilometer die Entscheidung fiel. Geschossen wurde je zweimal liegend und stehend.

Große Probleme im Finale hatten zunächst Julia Tannheimer (4 Schießfehler) und Vanessa Voigt (5), die sich erst im Verlauf des Rennens am Schießstand stabilisierten. Tannheimer wurde am Ende Achte, Voigt arbeitete sich noch auf Rang 13 vor.