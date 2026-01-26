Der Traum von Olympia ist für Johanna Puff geplatzt. Wie sie das verkraftet und wie sie sich zurückkämpfen will.

Berlin (dpa) – Biathletin Johanna Puff hat immer noch mit den Auswirkungen ihrer Herzmuskelentzündung zu kämpfen. Die Saison ist für die 23-Jährige definitiv beendet, wie sie im Interview des Portals «web.de» sagte. «Solange ich kein klares Okay habe, denke ich darüber nicht nach. Sonst erlebt man mehr Enttäuschungen als Freude», erklärte Puff.

Sport sei immer noch ein absolutes Tabu für sie. Das sei «brutal schwer», aber die Gesundheit gehe vor. «Solange der Körper nicht gesund ist, ergibt es keinen Sinn. Trotzdem habe ich es bis heute noch nicht zu hundert Prozent akzeptiert», sagte Puff. In dieser Woche habe sie zwei Nachuntersuchungen. Wenn alles passe, «kann ich vielleicht ganz langsam einsteigen. Aber bis es wieder normal ist, dauert es sicher.»

Puff berichtet von Panikattacken

Die zweifache Europameisterin war bei einem Rennen im zweitklassigen IBU-Cup in Obertilliach am 7. Dezember 2025 auf der Strecke kollabiert. «Ich erinnere mich vor allem an einen extremen Druck auf der Brust und massive Atemprobleme. Ich hatte zwei Panikattacken», erzählte Puff.

Die anschließende Zeit der Ungewissheit sei sehr belastend gewesen. Erst später folgte die Diagnose Herzmuskelentzündung. «Es war ein Zwiespalt. Einerseits war ich froh, endlich eine Erklärung zu haben. Zum Glück ist es eine mildere Form, keine extreme. Aber es bleibt ein Risiko», sagte Puff.

Wände streichen als Ablenkung

Es gehe ihr jetzt besser, «aber gut ist es noch nicht. Ich bin sportlich noch überhaupt nicht zurück», sagte Puff. Sie mache jetzt viel im Haushalt, «räume um, streiche auch mal eine Wand. Ansonsten schaue ich, ob ich irgendetwas Richtung Fernstudium machen kann – einfach, um den Kopf ein bisschen abzulenken.»

Mit ihrem vorzeitigen Saison-Aus platzte auch eine mögliche Olympia-Teilnahme, wenngleich die Chancen dafür nicht überragend groß waren. Puff hatte sich zum Saisonbeginn nicht für das Weltcup-Team qualifiziert. «Ich glaube, schwieriger als es leistungsmäßig nicht zu schaffen, ist es, gar keine Chance mehr darauf zu haben», sagte Puff. Vermutlich sei es nicht die letzte Möglichkeit: «Aber Olympia ist nur alle vier Jahre, es ist ein Kindheitstraum. Der bricht schon ein Stück weit zusammen.»

Puff feuert bei Olympia nun ihren Freund an

In Antholz ist sie wohl dennoch. Denn ihr Partner Lukas Hofer (36) erlebt im italienischen Antholz Heimspiele. «Ich werde wahrscheinlich die erste Woche nach Antholz rüberfahren, um Lukas zu unterstützen. Wahrscheinlich schaue ich mir dann auch die Mixed-Staffel an», sagte Puff.