Biathletin Puff erhält letztes deutsches WM-Ticket

Lenzerheide (dpa) – Einzel-Europameisterin Johanna Puff hat sich den letzten Platz im Kader der deutschen Biathletinnen für die Weltmeisterschaften in der Schweiz gesichert. Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, erhält die 22-jährige Bayerin das fünfte Ticket für das Team, das mit der Staffel eine Medaille gewinnen will. Die Position wurde frei, da die Thüringerin Vanessa Voigt ihre Saison krankheitsbedingt vorzeitig beenden musste und nicht zur Verfügung steht.

Puff hatte bei der am Sonntag in Italien zu Ende gegangenen EM Gold im Einzel und mit der Staffel gewonnen. Sie war die beste deutsche Frau bei dem Event und leistete sich in Sprint, Verfolgung und Einzel keinen einzigen Schießfehler.

Die Weltmeisterschaft in Lenzerheide beginnt am 12. Februar mit der Mixed-Staffel. Angeführt wird die deutsche Auswahl von der Gesamtweltcup-Führenden Franziska Preuß. Außerdem sind beim Saisonhöhepunkt Selina Grotian, Sophia Schneider und Julia Tannheimer dabei.