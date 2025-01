Biathleten im letzten Rennen vor der WM ohne Top-Ten-Platz

Deutschlands Biathleten suchen weiter nach ihrer Form. Kurz vor der Weltmeisterschaft reicht es in Antholz schon wieder nicht zu einem Topresultat.

Antholz (dpa) – Die deutschen Biathleten sind auch im letzten Rennen vor der Weltmeisterschaft ohne Top-Ten-Platz geblieben. Beim Weltcup in Antholz schaffte es Philipp Horn in der Verfolgung wie schon im Sprint nur auf den elften Rang. Der 30 Jahre alte Thüringer leistete sich in Südtirol drei Strafrunden und hatte beim Sieg des fehlerfreien Gesamtweltcup-Spitzenreiters Sturla Holm Laegreid aus Norwegen 2:07,9 Sekunden Rückstand. Platz zwei sicherte sich der Norweger Tarjei Bö (1 Fehler) vor dem Italiener Tommaso Giacomel (2).

Zweitbester Deutscher wurde Philipp Nawrath (3 Fehler) auf Rang 21, Johannes Kühn (2) vergab ein besseres Resultat wie schon so oft durch ein schwaches Stehendschießen und kam als 27. ins Ziel. David Zobel (2) und Justus Strelow (5) verpassten die Top 30.

Frauen-Staffel ohne Preuß nur Achte

Zuvor hatte die stark ersatzgeschwächte deutsche Frauen-Staffel den dritten Sieg nacheinander klar verfehlt. Marlene Fichtner, Sophia Schneider, Julia Kink und Johanna Puff landeten beim Sieg Schwedens auf Platz acht. Nach den kurzfristigen Ausfällen von Stefanie Scherer, Selina Grotian und der erschöpft pausierenden Gesamtweltcup-Führenden Franziska Preuß trat ein unerfahrenes Team an. Bei den Weltcups in Hochfilzen und Ruhpolding hatte es in anderen Besetzungen noch zwei Siege gegeben.