Deutschlands Biathlonteam präsentiert sich zum Saisonstart stark. Im Single-Mixed schaffen es Justus Strelow und Marlene Fichtner auf Rang zwei. Auch die Mixed-Staffel steht direkt auf dem Podium.

Kontiolahti (dpa) - Das deutsche Biathlonteam hat sich beim Saisonauftakt mit zwei weiteren Podestplätzen belohnt. Zunächst stürmten Marlene Fichtner und Justus Strelow im Single-Mixed überraschend auf den zweiten Platz, danach schaffte es auch die Mixed-Staffel trotz zwei Strafrunden als Dritte auf das Podium. In den bisherigen vier Saisonrennen im finnischen Kontiolahti reichte es damit für die Athleten des Deutschen Skiverbands schon dreimal für den Sprung auf das Treppchen.

Strelow und Fichtner mussten sich um nur 2,9 Sekunden dem Sieger Schweden geschlagen geben. Dank einer famosen Schlussrunde schob sich Strelow am Ende noch spektakulär von Position vier auf zwei nach vorn. Das DSV-Duo leistete sich lediglich fünf Nachlader und hielt die Favoriten Frankreich und Norwegen hinter sich.

Zwei Strafrunden von Hettich-Walz

«Wir hatten überragendes Material, das hat richtig Spaß gemacht», sagte Strelow in der ARD. «Die Kirsche auf der Sahne» sei es gewesen vor der Ziellinie, noch am Norweger Sturla Holm Laegreid und dem Franzosen Eric Perrot vorbeizuziehen, sagte Strelow. Dass er die beiden Gesamtweltcupsieger bezwingen konnte, war nicht zu erwarten. «Ich bin froh, dass ich heute meine Stärken ausspielen konnte», sagte Strelow.

Auch die Mixed-Staffel mit Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Philipp Nawrath und Philipp Horn konnte sich hinter dem Sieger Norwegen und Frankreich freuen. Startläuferin Voigt setzte sich sofort in der Spitzengruppe fest. Hettich-Walz patzte jedoch im Stehendschießen und leistete sich zwei Extrarunden. «Es tut mir extrem leid. Ich kann mir das selber gar nicht erklären, vielleicht bin ich auf der zweiten Runde ein bisschen zu schnell gelaufen», sagte Hettich-Walz.

Das deutsche Team fiel bis auf Rang sieben zurück, doch Nawrath und Horn kämpften sich wieder an die Spitze heran. Im Ziel betrug der Rückstand auf Norwegen nur 31,8 Sekunden. «Mit einem Podium sind wir sehr glücklich, das haben wir letzte Saison nicht all zu oft geschafft», sagte Horn.

Strelow erneut Zweiter

Strelow hatte zum Saisonauftakt am Donnerstag schon für eine Überraschung gesorgt. Im Einzel war der Sachse Zweiter geworden und hat damit im Sprint am Sonntag (13.00 Uhr/ARD und Eurosport) sogar die Chance, erstmals das Gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup zu übernehmen. Die Favoriten auf den Sieg kommen zwar vor allem aus Norwegen und Frankreich, läuferisch ist Topschütze Strelow aber in ganz starker Form.

Im gemischten Doppel ging es auf den letzten Runden ganz eng zu. Strelow schob sich dank eines fehlerfreien Liegendschießens zunächst auf Rang zwei. Nach dem letzten von insgesamt acht Schießen hatten noch sechs Teams die Chance auf das Podest.