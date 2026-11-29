Nach einer enttäuschenden Olympia-Saison startet das deutsche Biathlonteam gleich mit mehreren Podestplätzen in den Winter. Doch wie viel sagt der Auftakt über den weiteren Verlauf aus?

Kontiolahti (dpa) - Mit dem besten Saisonstart seiner Karriere überraschte Justus Strelow auch sich selbst. «Dass es gleich so gut losgeht, hätte ich nicht erwartet», sagte der Sachse nach zwei zweiten und einem fünften Platz beim Weltcupauftakt im finnischen Kontiolahti fast schon etwas ungläubig: «So macht es auf jeden Fall Spaß, Biathlon zu machen.»

Seit Jahren gilt der 29-Jährige als einer der treffsichersten Schützen im Feld der Skijäger. Seine starken Trefferquoten waren in der Vergangenheit kaum zu erreichen. Dass er nun plötzlich auch läuferisch den Takt vorgeben kann, kommt überraschend. Als Strelow am Samstag gemeinsam mit Marlene Fichtner zu Platz zwei im Single-Mixed stürmte, schaute die Konkurrenz ungläubig zu. «Was ist das bitte für ein Strelow?», fragte der Norweger Sturla Holm Laegreid im ARD-Interview: «Wenn er das die ganze Saison macht, wird er sehr gefährlich.»

«Man konnte sehen, dass die Form stimmt»

Auf seiner Schlussrunde fing Strelow sowohl den besten Norweger Laegreid als auch den französischen Gesamtweltcupsieger Eric Perrot noch sehenswert ab. «Das war unglaublich, das war eine Wahnsinns-Vorstellung von ihm», sagte Teamkollegin Fichtner. Nur Schweden war im gemischten Duo besser. Schon zum Auftakt hatte Strelow am Donnerstag Rang zwei im Einzel geholt - nie war er im Weltcup besser. Zum Abschluss in den finnischen Wäldern gab es Rang fünf im Sprint, vor allem das fehlerfreie Schießen bei schwierigen Bedingungen stellte Strelow dabei am Sonntag zufrieden.

Ein «guter Körper», hervorragendes Material und eben die Treffer am Schießstand sind aus seiner Sicht die Gründe, dass es dann «auch für die Weltspitze reicht», sagte Strelow, der nun Zweiter im Gesamtweltcup ist: «Ich bin überglücklich, das hätte ich mir nicht erträumt.»

Der akribische Tüftler an der Waffe sei ohne Probleme durch die Vorbereitung gekommen. «Man konnte sehen, dass die Form stimmt», sagte er, gibt sich mit seinem aktuellen Zustand aber längst nicht zufrieden: «Konstanz und Geschwindigkeit kann man noch verbessern. Perfekt ist es erst, wenn man gar keine Fehler mehr schießt.»

Voigt: «Die letzten Jahre einfach abgeschüttelt»

Nach einer katastrophalen Olympia-Saison ohne Sieg und mit nur einer Bronzemedaille bei den Winterspielen in Italien spricht es für das deutsche Team, dass Strelow zum Start in den langen WM-Winter nicht der einzige Lichtblick ist. Am Sonntag fehlten Teamkollege Philipp Nawrath beim Sieg von Perrot im Sprint nur 1,8 Sekunden zu Rang drei. Genau diesen Platz hatte er am Samstag schon gemeinsam mit Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Philipp Horn in der Mixed-Staffel belegt.

«Die Stimmung war auch schon vor den drei Podestplätzen richtig gut», sagte die Thüringerin Voigt zum unerwartet guten Auftakt ihres Teams, das nach dem Karriereende von Franziska Preuß nach einer neuen Führungsfigur sucht: «Man merkt einfach, wir haben die letzten Jahre einfach abgeschüttelt. Gerade so das letzte Jahr.»

Kann Deutschland wieder dauerhaft vorn mitmischen?

Es gab im Sommer Veränderungen im Trainerteam, die Österreicherin Sandra Flunger ist nun für die Frauen verantwortlich. Als Sportdirektor kehrte Bernd Eisenbichler zum Deutschen Skiverband zurück und löste Felix Bitterling ab. «Es geht immer wieder neu los und man merkt, dass jeder hier top motiviert ist», sagte Voigt: «Natürlich geben diese Rennen jetzt unheimlich viel Schwung mit.»

Es ist sicher zu früh, um zu erwarten, dass Strelow, Nawrath und Co. dauerhaft ganz vorn mitmischen können. Zumindest ein gutes Zeichen ist die frühe Topform aber allemal. «Wenn man so gut in die Saison startet und so positive Erfahrungen sammelt, geht man mit der Lockerheit in die Rennen rein», sagte Strelow, der noch auf seinen ersten Weltcupsieg wartet. Die nächste Chance dazu gibt es ab Freitag beim nächsten Weltcup im österreichischen Hochfilzen.